Комиссия Сейма отклонила идею штрафов для торговцев за обслуживание покупателей без масок
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Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции из-за различия мнений депутатов отклонила предложение правительства о введении штрафа в размере до 50 евро для торговых предприятий, которые допускают в помещения и обслуживают людей без масок.

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Данное предложение еще будет рассматриваться на заседании Сейма.

Одна из внесенных в Сейм поправок к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19 предусматривает, что физическое или юридическое лицо может получить предупреждение или штраф в размере до 50 евро за обслуживание или допуск в помещения человека без маски.

Депутаты одобрили предложение председателя комиссии Юриса Ранцанса не применять такое наказание и исключить из законопроекта это предложение. Он отметил, что небольшие торговые предприятия уже и так добросовестно выполняют эти требования.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) со своей стороны добавил, что торговые предприятия с большим оборотом могли бы ввести электронный учет покупателей. Министр подчеркнул, что ожидает сотрудничества от крупных торговых компаний, чтобы они следили за тем, не превышен ли лимит покупателей в помещениях.

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LETA

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LETA

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Сандис Гиргенс Коронавирус Сейм
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