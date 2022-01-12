Комиссия Сейма по нацбезопасности единогласно поддержала кандидатуру Звиедриса на должность главы SAB

В среду Комиссия Сейма по национальной безопасности единогласно поддержала кандидатуру Эгилса Звиедриса на должность главы Бюро по защите Сатверсме. Об этом агенству LETA сообщил председатель комиссии Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян).

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По словам Кучинскиса, Сейм может принять окончательное решение по утверждению в должности Звиедриса на следующей неделе, когда все парламентские фракции уже встретятся с кандидатом.

Кусчинскис предполагает, что оппозиционная фракция Союза "зеленых" и крестьян поддержит кандидатуру Звиедриса. Поддержку Звиедрису выразили все коалиционные партии.