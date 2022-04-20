Комиссия Сейма поддержала дополнительную закупку газа и создание резерва в объеме 1,8-2,2 твт-ч

В среду Народно-хозяйственная комиссия Сейма поддержала предложение о закупке дополнительного природного газа, что создаст резерв в размере 1,8-2,2 тераватт-часа.

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Во вторник, 19 апреля, такое предложение о внесении изменений в Закон об энергетике одобрило правительство. Это необходимо для снижения рисков рассинхронизации энергосистемы в связи с военным вторжением России в Украину.

На заседании комиссии в среду депутат Карлис Шадурскис ("Новое Единство") призвал признать законопроект срочным и принять его на пленарном заседании в двух чтениях в четверг, 21 апреля. С аналогичным предложением выступил Кришьянис Фелдманс ("Консервативные").

Это предложение былло одобрено.

Как уже сообщалось, правительство во вторник, 19 апреля, поддержало поправки к Закону об энергетике, предусматривающие, что Латвия будет иметь запасы природного газа в размере 1,8-2,2 твт-ч со следующего года в зависимости от доступного предложения сжиженного природного газа.

В аннотации к законопроекту говорится, что закупка природного газа может обойтись примерно в 230 млн евро.