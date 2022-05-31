Комиссия Сейма поддержала выдачу Бондарса для уголовного преследования

Во вторник комиссия Сейса по мандатам, этике и заявления поддержала по просьбе прокуратуры проект решения о выдаче для уголовного преследования председателя парламентской Бюджетно-финансовой комиссии Мартиньша Бондарса (Attīstībai/Par!).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Окончательное решение предстоит принять Сейму.

На заседании комиссии Бондарс придерживался позиции, что он ни в чем не виноват, ничего неправильного не совершал и закон не нарушал. Одновременно политик призвал депутатов поддержать его выдачу для уголовного преследования.

Регламент работы Сейма предусматривает, что парламент должен дать согласие на начало уголовного преследования, арест или обыск члена Сейма. Готовит проект такого решения Комиссия Сейма по мандату, этике и заявлениям.

По информации Латвийского телевидения, запрос о выдаче Бондарса для уголовного преследования связан с подозрительным договором с женой, который гарантирует, что семейный дом не будет отнят в рамках дела о нанесении убытков Latvijas Krājbanka.

Ранее агентство LETA сообщило, что Мартиньш Бондарс допускает возможность уйти с поста главы комиссии Сейма по бюджету и финансам и может не баллотироваться в 14-й Сейм. В понедельник сам Бондарс не комментировал такие допущения и заявляла, что дело "политически мотивировано", о чем свидетельствует ряд фактов. Сегодня в 13.00 политик Бондарс созывает пресс-конференцию.