Комиссия Сейма поддержала выплату пособия в 200 евро людям с инвалидностью, получающим пенсию по выслуге лет

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня концептуально поддержала поправки к Закону о борьбе с инфекцией Covid-19, предусматривающие выплату единовременного пособия в размере 200 евро получателям пенсии по выслуге лет, которые не достигли установленного в стране пенсионного возраста, но имеют инвалидность.

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Депутаты комиссии признали этот законопроект срочным. Также парламент договорился, что после рассмотрения в первом чтении, депутаты попросят рассмотреть поправки во втором чтении во втором, окончательном чтении в тот же день.



Планируемые поправки предусматривают, что проживающие в Латвии получатели пенсии по выслуге лет с инвалидностью, которые еще не достигли возраста выплаты пенсий по старости, получат единоразовое пособие в размере 200 евро.

В марте Сейм принял поправки к Закону о борьбе с последствиями распространения Covid-19, которым в апреле выплачено единовременное пособие в размере 200 евро. В случае людей, получающих пенсии по выслуге лет, выплата пособий касалась только тех из них, кто достиг общего пенсионного возраста.



Эти поправки подготовило Министерство благосостояния, представители которого отметили, что остальным получателям пенсии по выслуге лет выплачивать единоразовое пособие не планируется, поскольку такая пенсия своего рода специальная социальная гарантия.

Министерство также указывает на то, что пенсии по выслуге лет выплачивают людям в трудоспособном возрасте, которые в большинстве своем после ухода на пенсию продолжают трудовые отношения.



Но среди получателей пенсии по выслуге лет есть люди с инвалидностью, которые, особенно люди с инвалидностью I и II группы, одни из самых социально незащищенных групп в Латвии.

Планируется, что пособия будут выплачены в июле и их выплату проведет то учреждение, которое выплачивает пенсии по выслуге лет. По информации Государственного агентства социального страхования на февраль 2021 года было 475 получателей пенсии по выслуге лет в возрасте до 64 лет.