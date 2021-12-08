Комиссия Сейма призывает разрешить предъявлять для идентификации владельца сертификата Covid-19 водительские права

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции призывает правительство внести в нормативные акты поправки, позволяющие владельцам "ковидных" сертификатов предъявлять для входа в "зеленые зоны" не только паспорт или ID-карту, но и водительское удостоверение.

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Депутат Сейма Марис Можвилло ("Независимые") и вовсе считает, что для удостоверения личности в таком случае следовало бы разрешить использовать любой документы, выданный государством: в случае, если там есть фото, указаны имя, фамилия, персональный код. Например, таким документом является и удостоверение инвалида.

Глава комиссии Юрис Ранцанс (Новая Консервативная партия) указал, что в компетенции правительства — анализировать, какие документы можно использовать. В то же время он выразил надежду, что как минимум водительские права могут стать документом, который подтверждает личность обладателя сертификата.

Ранее, в конце ноября, министр обороны Артис Пабрикс (АР!) на заседании правительства призывал коллег и вовсе отказаться от проверки документов при предъявлении сертификата. По мнению министра, в нормативных актах следовало бы установить, что индентификационный документ надо предъявлять, если у проверяющего возникают сомнения по поводу личности владельца сертификата.

Правительство тогда никаких решений по этому поводу не приняло.