Комиссия Сейма: Россия совершает геноцид против украинского народа

Россия совершает геноцид против украинского народа, говорится в заявлении об агрессии РФ и военных преступлениях в Украине, единогласно принятом Комиссией Сейма по иностранным делам в среду, 13 апреля.

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Члены комиссии обсудили заявление, которое представляет собой реакцию на преступления и агрессию российских войск в Украине, а также на попытки РФ отрицать преступления, совершенные армией России.

В заявлении говорится, что в результате военного вторжения РФ свои дома покинули более 10 миллионов украинцев и более четырех миллионов жителей бежали из страны.

Также члены комиссии констатировали, что применяемая РФ тактика в Украине — бомбардировка городов, общественных центров и гражданской инфраструктуры — и убийства мирных жителей российскими военными, являются "очевидными признаками военных преступлений и даже преступлений против человечности".

Комиссия также осуждает злоупотребление Россией правом вето в Совете безопасности ООН и призывает организацию ускорить проведение реформ.

Также члены комиссии признают, что Россия совершает геноцид против украинского народа.

Во время дебатов депутат от "Согласия" Николай Кабанов указал, что отсылка к геноциду украинского народа в заявлении не соответствует действительности, поскольку массовые жертвы и военные преступления не разделимы по этническому признаку пострадавших и погибших.

В качестве примера Кабанов привел преступления в Мариуполе, где пострадали не только украинцы, но и русскоговорящие. Кабанов добавил, что в заявлении следовало говорить о "видимых признаках геноцида", поскольку еще нужно дождаться того, чтобы преступления России в Украине были признаны геноцидом.

Депутат от Национального объединения Янис Домбрава подчеркнул, что в действиях России четко видны признаки геноцида. Домбрава сослался на выступление президента РФ Владимира Путина перед началом войны, в котором он заявил, что Украина не является легитимным государством, а поданная российскими СМИ информация ставит под сомнение существование украинского народа. Депутат призвал рассматривать эту информацию в контексте уничтожения мирных украинцев, о котором свидетельствуют фотографии и видео.

"Нам нельзя оставлять места для интерпретаций — это осуществленный Россией геноцид", — указал Домбрава.

Депутат "Для развития/За!" Криста Баумане также призвала сохранить в заявлении термин "геноцид". В свою очередь, глава комиссии, депутат от Национального объединения Рихардс Колс добавил, что военные преступления и геноцид должны быть признаны, как только они зафиксированы.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Занда Калниня-Лукашевица указала на брифинг Совбеза ООН от 11 апреля, который был посвящен преступлениям сексуального характера в отношении женщин и детей, совершенным российскими военными. Она добавила, что Россия отвергает обвинения, называя их западной пропагандой. По словам Калнини-Лукашевицы, это давняя привычка России — сваливать свою вину на других.

Представительница МИД указала, что резолюция ООН от 19 июня 2008 года осуждает сексуальное насилие как инструмент войны. Согласно резолюции, "инасилование и другие формы сексуального насилия могут быть военными преступлениями, преступлениями против человечности или основным действием геноцида".

Также она подчеркнула, что все чаще Россия совершает военные преступления в Украине.

"То, что происходит в Украине, это, по сути, геноцид России против украинского народа", — заявила Калниня-Лукашевица.

После принятия заявления комиссией оно будет направлено в Сейм, чтобы парламентарии его приняли как доклад всего латвийского парламента.