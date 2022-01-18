Комиссия Сейма возбудила дело против Гобземса о нарушении кодекса депутатской этики

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение возбудить дело о нарушении этического кодекса в отношении депутата Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") за неподчинение требованиям полиции и оскорбление должностных лиц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В заявлении о возбуждении дела говорится, что Государственная полиция в конце прошлого года направила в Сейм письмо, в котором предоставила информацию о том, что депутат Гобземс своими действиями в различных городах Латвии в декабре 2021 года мешал сотрудникам полиции выполнять их служебные обязанности.

Так как депутат оскорбил честь и достоинство сотрудников полиции и не подчинился их законным требованиям, чем, по мнению Госполиции, нарушил пункты 4, 5, 7, 8, 15, 16 и 20 кодекса этики депутатов Сейма, президиуму парламента была направлена просьба дать оценку его действиям.

В заявлении указывается, что видеозаписи с камер сотрудников Госполиции свидетельствуют о том, что Гобземс угрожал сотрудникам полиции обещанием возбудить против них уголовное дело, а также использовал нецензурную лексику и выражения на криминальном жаргоне, оскорбляя сотрудников полиции. Таким образом, он нарушил пункт 7 кодекса этики депутатов Сейма, который предусматривает, что в публичных выступлениях депутат должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными.

Упомянутые действия также идут вразрез с пунктов 16 кодекса этики депутатов Сейма, которая предусматривает, что депутат ведет себя вежливо по отношению к работникам Сейма, других государственных учреждений и учреждений самоуправления и каждому члену общества, и пункту 18, согласно которому депутат должен совершенствовать свою речь и навыки владения государственным языком.

Сопротивление, неоднократно оказанное Гобземсом при задержании, и угрозы сотрудникам полиции, по мнению депутатов, противоречат пункту 15 кодекса этики, в котором указано, что депутат подчиняется законным требованиям должностных лиц, поддерживающих общественный порядок, а также его действия противоречат пунктам 7, 16 и 18 указанного кодекса.

На видео также видно, как Гобземс, ссылаясь на статус депутата, незаконно требует выключения сирен полицейских автомобилей, что противоречит пункту 11 кодекса, в котором говорится, что депутат не может использовать свое положение для незаконного влияния на решения органов государственной власти и местного самоуправления.

Гобземса на заседании мандатной комиссии представлял его адвокат Янис Дзанушканс, который отметил, что депутаты должны быть осторожны, присоединяясь к обвинениям Госполиции. Он надеется, что суд сможет установить, что Гобземс не совершал преступлений, в которых его обвиняют.

Депутат Нормундс Жунна (Новая консервативная партия) отметил, что компетенции комиссии и суда должны быть строго разделены. "Речь идет только об этических нарушениях и о том, как Гобземс вел себя в своих рекламных поездках по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнул парламентарий, напомнив, что депутаты не оценивают наличие или отсутствие признаков возможных административных нарушений.

С этим мнением согласилась и представитель юридического бюро Сейма Анита Козловска, заявив, что компетенция комиссии строго отделена от компетенции правоохранительных органов. Соответственно, комиссия должна решить, совершил ли Гобземс нарушение этических норм.

Дзанушканс признал, что просмотренные им материалы свидетельствуют о неприличном поведении Гобземса, однако, если допустить, что полиция действовала незаконно и совершила преступление, то ситуация приобретает совсем другой характер.

Оправдывая своего клиента, Дзанушканс сказал, что обещание привлечь сотрудников Госполиции к ответственности не является чем-то необычным или наказуемым. "Понятно, что человек будет привлечен к ответственности за совершение преступления", - сказал адвокат депутата.

Комментируя использование нецензурной лексики, адвокат сослался на "Шкаф дайн" Кришьяниса Баронса, отметив, что и в народных песнях есть различные грубые слова, которые он не стал бы использовать в повседневной жизни. Дзанушканс также заявил, что полиция, возможно, представила лишь те видеоматериалы, где ситуация предстает "в выгодном для нее свете".

Все члены комиссии проголосовали за возбуждение дела, кроме Артура Рубикса ("Согласие"), который решил не участвовать в голосовании.

На одном из следующих заседаний мандатной комиссии депутаты оценят, нарушил ли Гобземс пункты кодекса депутатской этики, указанные в заявлении депутатов.