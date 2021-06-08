Комиссия Сейма вынесла Эглитису предупреждение за твит о "своих самоуправлениях" коалиции
Foto: LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила вынести новому министру благосостояния Гатису Эглитису (Новая консервативная партия) устное предупреждение за запись в Twitter о том, что правящая коалиция при распределении денег еврофондов в первую очередь будет заботиться о своих самоуправлениях.

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Поскольку новый министр еще не сложил депутатский мандат (он должен это сделать на заседании Сейма во вторник), по заявлению Союза "зеленых" и крестьян комиссия Сейма смогла оценить его высказывание согласно этическому кодексу депутата.

Голоса разделились примерно поровну: пять депутатов были за то, чтобы начать дело против Эглитиса, и четыре против.

Алдис Адамовичс из "Нового Единство" счел высказывание коллеги "эмоциональным выплеском" и отметил, что сегодня услышал в его речи извинения — поэтому нельзя сказать, что Эглитис отрицает вину. Адамовичс был за то, чтобы выбрать самое мягкое наказание — устное предупреждение.

Виталий Орлов из "Согласия" был за более серьезное наказание — письменное предупреждение, которое читают с трибуны Сейма и печатают в официальном издании Latvijas vēstnesis.

СЗК в своем заявлении указал, что Эглитис своим твитом нарушил сразу четыре пункта этического кодекса депутата, но комиссия нашла нарушение только одного пункта — восьмого. Этот пункт предусматривает, что депутат не должен использовать такие выражения и поддерживать такие действия, которые можно воспринять как призыв к противоправным действиям.

Как сообщалось, Эглитис написал в Twitter, что "Согласию", СЗК и Латвийскому объединению регионов не стоит радоваться победе на некоторых муниципальных выборов, потому что четыре партии правящей коалиции в первую очередь будут заботиться о "своих" самоуправлениях при распределении денег еврофондов.

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Гатис Эглитис Алдис Адамовичс Виталий Орлов
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