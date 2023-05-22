Комиссия: все три кандидата в президенты Латвии соответствуют требованиям Сатверсме

Все три кандидата на пост президента Латвии — основатель "Объединенного списка" и предприниматель Улдис Пиленс, многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") и эксперт по публичному управлению Элина Пинто — соответствуют изложенным в Сатверсме и Законе об избрании президента требованиям и, следовательно, могут претендовать на эту должность, признала Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Об этом сообщает агентство LETA.

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Председатель комиссии Янис Вуцанс (СЗК) сообщил, что во всех полученных заключениях говорится о соответствии кандидатов требованиям Закона об избрании президента.

Президентом государства может быть избран гражданин Латвии, достигший на день выборов 40-летнего возраста и не имеющий гражданства другой страны. При этом законом установлено, что президентом не может быть избрано лицо, признанное ограниченно дееспособным, отбывающее наказание в месте лишения свободы, судимое за умышленное уголовное преступление, за исключением случая, когда лицо было реабилитировано или судимость была погашена или снята.

Также президентом не может стать человек, который во время совершения предусмотренного Уголовным законом преступления находился в состоянии невменяемости, ограниченной вменяемости или же заболевший психическим расстройством, лишившим его возможности понимать свои действия или управлять ими.

Президентом не может быть избран гражданин, который состоял на государственной службе СССР, Латвийской ССР или иностранных органов государственной безопасности, разведки или контрразведки.

На эту должность также не могут претендовать лица, работавшие после 13 января 1991 в КПСС (ЛКП), и те, к кому был применен запрет баллотироваться на выборах в Сейм, Европейский парламент, в городские и краевые думы, за исключением случаев, когда лицо реабилитировано либо судимость погашена или снята

Выборы президента состоятся в Сейме в последний день мая.