Комитет ЕП рекомендует лишить Ушакова депутатской неприкосновенности

Юридический комитет Европейского парламента (ЕП) рекомендует лишить депутатской неприкосновенности европаламентария и бывшего мэра Риги Нила Ушакова, сообщили агентству LETA в ЕП.

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Окончательное решение об отмене депутатского иммунитета примет ЕП, который рассмотрит этот вопрос в ноябре.

Ушаков заявил агентству LETA, что он благодарен всем членам Юридического коммитета и докладчику за высокопрофессиональный подход и хотел бы ожидать того же от Генпрокуратуры.

"Хочу поблагодарить членов Юридического комитета ЕП и докладчика за их высокопрофессиональный подход. Хотелось бы рассчитывать на такой же подход и со стороны Генпрокуратуры. Пока данное дело рассматривается в соответствии с процедурой, единственное, что я хотел бы добавить — это то, что все расследование касается самодельного альбома с вклеенной внутри видеокамерой, найденного на полке с подарками в моем рабочем кабинете, который был предоставлен в мне в пользование. Этот альбом был назван стратегическим объектом. Я сам этот "альбом-стратегический товар" не видел, им не пользовался, к нему не прикасался и до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим в этом деле", — подчеркнул Ушаков.

После лишения неприкосновенности у Ушакова останутся полномочия евродепутата, поскольку они были ему предоставлены латвийским государством и никто не может их отнять. Просьбы об отмене иммунитета ЕП получает часто, на пример, в прошлом созыве парламент 55 раз просили лишить депутатов неприкосновенности, в 49 случаях эти требования были удовлетворены.

Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с незаконным хранением устройства видеонаблюдения в середине октября попросило Генпрокуратуру выдвинуть обвинение против бывшего мэра Риги, а ныне депутата ЕП Нила Ушакова.

В конце 2018 года KNAB провел обыски и задержания в рамках дела о о взяточничестве в процессе закупки транспорта для Rīgas satiksme. Были задержаны тогдашний глава предприятия Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, коммерческий директор Škoda Transportation Владислав Козак и еще несколько человек.

Обыск прошел и в Рижской думе. Сотрудники KNAB побывали и по месту жительства вице-мэра Андриса Америкса ("Честь служить Риге"). Через неделю он подал в отставку, заявив, что его знакомство с Мартинсонсом послужило основанием для подозрений. Факт нарушения закона Амекрикс отрицал. Месяц спустя обыск прошел и в рабочем кабинете, и дома у мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"). Он не стал рассказывать журналистам, что конкретно интересовало сотрудников KNAB, отметив, что его совесть чиста.

Через несколько месяцев министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце отстранил Ушакова от исполнения обязанностей мэра столицы, среди прочего и за расходование выделенного Rīgas satiksmе финансирования. Ушаков решение Пуце оспорил в суде, проиграл, а в мае покинул должность, чтобы вместе с Америксом баллотироваться в Европарламент, куда оба были избраны.