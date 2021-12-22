Комитет Рижской думы поддерживает софинансирование общественного транспорта для доноров крови

Комитет социальных вопросов Рижской думы в среду поддержал выделение 25 000 евро на софинансирование услуг общественного транспорта для доноров крови.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комитет поддержал распределение финансовых средств основной бюджетной программы на 2022 год "Обеспечение доступа к здравоохранению, укрепление здоровья и здоровья семьи" департамента благосостояния Рижской думы. Общий объем финансирования в рамках программы планируется в размере 369 865 евро.

Программа предусматривает финансирование в объеме 25 000 евро для поддержки движения доноров крови, а именно компенсацию в размере 1,20 евро за пользование общественным транспортом за каждый эпизод сдачи крови.

Такое софинансирование будет поддерживать движение доноров и мотивировать людей сдавать кровь, обеспечивая тем самым донорскую кровь и компоненты крови пациентам, нуждающимся в переливании крови.

Планируется, что софинансирование расходов на общественный транспорт произойдет 20 833 раза, что соответствует количеству эпизодов пожертвований крови.

Программа также предусматривает поддержку профилактики ВИЧ и предоставление психосоциальных услуг страдающим наркотической зависимостью и их контактным лицам.

Кроме того, будет оказана поддержка пяти "кабинетам здоровья". В таких кабинетах можно будет получить бесплатные медицинские консультации, измерить артериальное давление, определить уровень сахара в крови, а также бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

Программа также направлена на поддержку внедрения амбулаторного лечения туберкулеза в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

197 519 евро направлены на укрепление здоровья и профилактику заболеваний детей и молодежи, укрепление здоровья и профилактику заболеваний населения и другие мероприятия. Среди них — мастер-класс для жителей о здоровом питании, занятия по физической активности и занятия по преодолению стресса на рабочих местах для жителей Рижского самоуправления.