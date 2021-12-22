Комитет Рижской думы поддерживает софинансирование общественного транспорта для доноров крови
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Комитет социальных вопросов Рижской думы в среду поддержал выделение 25 000 евро на софинансирование услуг общественного транспорта для доноров крови.

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Комитет поддержал распределение финансовых средств основной бюджетной программы на 2022 год "Обеспечение доступа к здравоохранению, укрепление здоровья и здоровья семьи" департамента благосостояния Рижской думы. Общий объем финансирования в рамках программы планируется в размере 369 865 евро.

Программа предусматривает финансирование в объеме 25 000 евро для поддержки движения доноров крови, а именно компенсацию в размере 1,20 евро за пользование общественным транспортом за каждый эпизод сдачи крови.

Такое софинансирование будет поддерживать движение доноров и мотивировать людей сдавать кровь, обеспечивая тем самым донорскую кровь и компоненты крови пациентам, нуждающимся в переливании крови.

Планируется, что софинансирование расходов на общественный транспорт произойдет 20 833 раза, что соответствует количеству эпизодов пожертвований крови.

Программа также предусматривает поддержку профилактики ВИЧ и предоставление психосоциальных услуг страдающим наркотической зависимостью и их контактным лицам.

Кроме того, будет оказана поддержка пяти "кабинетам здоровья". В таких кабинетах можно будет получить бесплатные медицинские консультации, измерить артериальное давление, определить уровень сахара в крови, а также бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

Программа также направлена на поддержку внедрения амбулаторного лечения туберкулеза в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

197 519 евро направлены на укрепление здоровья и профилактику заболеваний детей и молодежи, укрепление здоровья и профилактику заболеваний населения и другие мероприятия. Среди них — мастер-класс для жителей о здоровом питании, занятия по физической активности и занятия по преодолению стресса на рабочих местах для жителей Рижского самоуправления.

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