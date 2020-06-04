Компания Strabag за 570 000 евро проложит велодорожку Иманта-Бабите длиной 2,3 км

Победителем конкурса Latvijas Valsts ceļi на прокладку дорожки для велосипедистов и пешеходов от Иманты до Бабите стала компания Strabag. Согласно базе данных Lursoft, за дорожку, которая будет идти рядом с автодорогой V20, государство заплатит 574,42 тысяч евро. Протяженность дорожки составит 2,3 километра.

Также Strabag доверено восстановление дорожного покрытия на участке 2,25-9,44 км дороги Лиелварде-Розите. Общая сумма двух договоров — 831,42 тысяч евро.

В LVC сообщили, что дорожка начнется практически от перекрестка улицы Слокас с проспектом Курземес. Минсообщения обещало построить ее, реагируя на просьбу жителей Бабите соединить дорожкой поселок с микрорайоном Иманта.

Планируется, что дорожка будет проложена за 100 дней после заключения договора с подрядчиком.