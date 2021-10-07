Кому нельзя отказать в лечении при чрезвычайной ситуации в медицине? Названы диагнозы

В системе здравоохранения из-за Covid-19 — чрезвычайная ситуация: это означает, что плановая стационарная помощь реорганизуется и ограничивается. Все силы медиков будут брошены на борьбу с Covid-19 и оказание неотложной помощи. Однако есть хронические больные, которым нельзя прерывать лечение: Минздрав назвал диагнозы, при которых оказание медицинских услуг приостанавливаться не будет.

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Кого будут лечить в любом случае?

Как и во время предыдущей вспышки Covid-19, больницы не должны прекращать оказание услуг для обеспечения непрерывности лечения, подчеркивает Министерство здравоохранения. Не могут прерываться: химиотерапия, биопрепараты, заместительная терапия органов, лучевая терапия, гематологическая помощь, заместительная терапия метадоном и бупренорфином, уход за пациентами, которым необходимо продолжать и завершить лечение, начатое в стационаре в неотложном порядке.

Министерство здравоохранения считает, что не могут быть прекращены: инвазивная кардиология и радиология, онкологические операции, операции по спасению жизни, а также такие операции, отмена которых ведет к инвалидности.

Сохраняются медицинские услуги, связанные со следующей группой заболеваний: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания и заболевания, передаваемые половым путем, травматология. А также — реабилитационные услуги, которые нельзя откладывать, поскольку это грозит потерей трудоспособности и инвалидностью. Это касается и реабилитации детей в случае, когда прерывание реабилитационных услуг чревато значительным ухудшением функциональных нарушений.

Как будут распределять пациентов по больницам?

Служба неотложной медицинской помощи доставляет пациентов в ближайшую больницу в соответствии с планом госпитализации, а также определяет приоритет вызовов.

Пациенты, которым оказывается неотложная помощь в больнице более высокого уровня, могут быть переведены в больницу более низкого уровня для дальнейшего лечения или направлены для дальнейшего лечения на дому под наблюдением семейного врача. Больницы для лечения пациентов с Covid-19 привлекают дополнительный медицинский персонал, который обычно не работает с пациентами с инфекционным профилем заболевания. Стационары варьируют различные графики работы, чтобы медперсонал был максимально доступен для пациентов.

Министерство здравоохранения отмечает, что, как и прежде, больницы будут принимать решение об ограничении определенных плановых и других медицинских услуг с учетом конкретной ситуации, в первую очередь оказывая неотложную помощь всем пациентам, которые доставила "Скорая" или которые прибыли сами.

Если возникнет необходимость в более масштабном ограничении медицинских услуг, то соответствующее решение, как и прежде, будет приниматься правительством.