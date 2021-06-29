Кому разрешено посещать аквапарки, игровые комнаты и батутные залы: что решило правительство

Правительство во вторник разрешило оказание хозяйственных услуг, связанных с аттракционами в помещениях, включая аквапарки, развлекательные центры, батутные парки, детские игровые комнаты и места для присмотра за детьми в торговых центрах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Услуги разрешено оказывать лицам, имеющим ковид-сертификаты о вакцинации или факте перенесенного заболевания, сертификаты о тестировании, а также детям до 12 лет, сопровождающим упомянутых лиц, при условии строгих эпидемиологических требований.

Развлекательные услуги в помещениях будут разрешены при условии, что на входе обеспечен контроль сертификатов и на территории проведения мероприятия или оказания услуги нет лиц, не соответствующих этим требованиям.

Поставщики услуг по организации развлечений в помещении должны будут предоставить не менее 15 квадратных метров пространства на человека, поток посетителей должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить расстояние в два метра между отдельными посетителями или домохозяйствами и предотвратить скопление людей. В помещениях также нужны маски, кроме случаев, когда это невозможно при использовании аттракциона.

Посетителям должно быть обеспечено наличие алкогольных дезинфицирующих средств для рук до и после использования оборудования / аттракциона, а также регулярная вентиляция помещений.

Поставщики услуг должны обеспечить регистрацию посетителей и задействованного персонала (имя, контактные данные).