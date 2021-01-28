Конец "домашнего ареста". Как удалось убедить юрмальское самоуправление не экономить на инвалидах?
Foto: PantherMedia/Scanpix

Полтора года назад портал Delfi опубликовал материал о бедственнной ситуации с мобильностью инвалидов в одном из самых богатых самоуправлений Латвии: люди были приговорены к домашнему аресту, потому что инвалидная коляска не позволяла попасть из квартиры на улицу. На статью активно отреагировала депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова, которая обещала добиться достойной помощи для попавших в тяжелую ситуацию людей. Результат: 28 января были приняла новые правила, по которым город выделит достаточную компенсацию расходов на установку подъемников и возьмет на себя бюрократический процесс.

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"Выхода нет, я фактически заперта в четырех стенах, приговорена к домашнему аресту!" — рассказала два года назад о своей беде в соцсетях инвалид 1-й группы юрмальчанка Елена Дроздова. На ее просьбу о помощи тогда откликнулись сотни людей, которые собрали более пяти тысяч евро на установку подъемника для инвалидной коляски, а журналист Наталья Абола помогла с оформлением и организацией всего процесса.

Выяснилось, что Елена — далеко не единственная "замурованная" в одном из самых богатых самоуправлений Латвии, которое выделяет на оборудование меньше половины стоимости (2 846 тысячи евро) самого дешевого подъемника. Да и то уже по факту установки, который невозможен без огромного бюрократического процесса, оказавшегося не под силу многим инвалидам.

К заявлению в Управление благосостояния на получение пособия надо было приложить копию удостоверения инвалида, выписку из медкарты с рекомендацией семейного врача, заключение эрготерапевта, копию договора об аренде, согласие владельца (-цев) дома об установке (минимум две третьих голосов, что иногда нереально), смету, согласованную с эрготерапевтом (нуждающимся эту трату компенсируют). Документы проверяли, место жительства осматривали, давали заключение.

Дальше документы уходили в стройотдел Юрмальской думы, там тоже осматривали место жительства и просили еще документы, если дом еще нужно приспособить под установку подъемника. Там же выдавали условия установки и согласовывали смету. После того как дело сделано, надо было снова писать заявление в комиссию про совершенный объем работ, прилагать документы и еще одно заключение эрготерапевта. И лишь тогда давали право на пособие.

На такую медвежью услугу от самоуправления спрос был невелик — не больше одного человека в год. Ведь не так много инвалидов могли собрать всю необходимую медицинскую и строительную документацию (притом что выйти на улицу для них проблема), взять кредит, отчитаться перед Думой и получить компенсацию на часть средств.

Конец "домашнего ареста". Как удалось убедить юрмальское самоуправление не экономить на инвалидах?
Foto: LETA

Арт-объект "Невидимые" Анце Вилните на Видземском рынке призывает к переменам в городской среде, которые позволили бы инвалидам жить полноценной жизнью.

Портал Delfi записал истории нескольких юрмальских инвалидов, которые очень хотят "на свободу", но пройти весь путь просто не в состоянии. И рассказал о более позитивном опыте рижан и даугавпилсчан, где очереди на установку подъемников есть, но весь процесс берет на себя самоуправление. Благодаря инициативе Елизаветы Кривцовой заработали механизмы и в Юрмальской думе.

"Я поговорила с руководителем отдела благосостояния Юрмальской думы и Даце Риньке — депутатом, председателем комитета по социальным делам, — рассказала Кривцова Delfi. — Сначала мне говорили, что спроса на компенсацию подъемников нет, значит, и проблемы нет. Но мне удалось убедить, что это не так. В декабре прошлого года стало понятно, что инициатива включена в рассмотрение: в бюджет города повышенное пособие на подъемники включат.

Это полностью не решало проблемы — надо было избавить инвалидов от того, чтобы они всех обивали пороги в просьбах выдать им все бумажки. На комитете мы договорились, что будет человек, который этим занимается и за это отвечает. В бюджет заложены деньги на пять подъемников по 5 тысяч (до того было 2,8 тысяч, причем постфактом). Также добавили денег — три раза по полторы тысячи евро — на возможность переоборудовать квартиры инвалидам по зрению. Получилось выделить около 30 тысяч евро на доступность среды. Надеюсь, что реально программа стартует с марта.

Приятная новость, поправки к Закону о жилье позволяют решать вопросы, собрав поддержку половины жильцов дома, а не двух третьих, как раньше, что для многих тоже было преградой".

Итак, в чем суть позитивных перемен для инвалидов в Юрмале:

  • Пособие для переоборудования квартиры или подъезда будет повышено до 5000 евро. Использовать его можно будет, как на разработку проекта, так и на строительные работы.
  • Впредь подъемники для колясочников Дума будет закупать сама и сдавать их в безвозмездное пользование, таким образом существенную часть забот переустройства дума берет на себя.
  • Договор о переоборудовании жилища будет трехсторонним. Дума будет платить напрямую подрядчику, таким образом снизится финансовая нагрузка на инвалида.
  • В отделе благосостояния будет специальный человек для помощи в оформлении бумаг. В случае необходимости будет выезжать на дом.
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