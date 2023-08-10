Конфискация имущества ради Украины: Минюсты Латвии и Эстонии договорились о сотрудничестве
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министром юстиции Эстонии Калли Ланет договорились сотрудничать в вопросах конфискации имущества в поддержку Украины. Об этом сообщает агентство LETA.

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Встреча министров прошла в Риге в четверг, 10 августа. Главной темой на повестке дня стало обсуждение совместных действий в поддержку Украины в сфере юстиции, а также для развития трансграничного сотрудничества в исполнении судебных решений, делах о взыскании алиментов, а также в вопросах образования кадров судебной системы.

Либиня-Эгнере отметила, что Латвия и Эстония имеют схожие цели развития сферы правосудия и возможности обмена опытом для формирования общей стратегии действий на уровне Европейского союза.

"При оказании помощи Украине особенно важно использовать как существующие правовые средства, так и разрабатывать новые, в том числе — решения о конфискации имущества в пользу Украины", — указала глава Минюста Латвии.

Более подробно о договоренности с коллегой из Эстонии Либиня-Эгнере не рассказала.

Уже сообщалось, что в феврале этого года в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества. На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.

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