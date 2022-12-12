Конкурс на новую форму для полицейских закончился безрезультатно

Закупочная комиссия решила безрезультатно прекратить конкурс закупки формы нового дизайна для полицейских, поскольку не поступило ни одного предложения. Об этом свидетельствует информация, доступная в Электронной системе закупок.

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Полиция уточнит документы закупки, чтобы позже объявить о новом конкурсе, сообщили агентству LETA в полиции.

Осенью Госполиция объявила открытый конкурс нового дизайна одежды для полицейских на следующие четыре года.

Ожидаемая цена контракта составляла 9 075 619 евро. Планировалось закупить рубашки поло, куртки, брюки со светоотражающими элементами и без, юбки, дождевики, дождевики и непромокаемые штаны, жилеты, головные уборы, шарфы служебные знаки отличия и личные опознавательные знаки.

С августа 2020 года только часть полицейских выполняет свои обязанности в форме нового дизайна.

Планировалось, что полный переход на форму нового дизайна произойдет до 1 июля 2024 года, поэтому сейчас полицейских можно увидеть в форме как нового, так и старого дизайна.