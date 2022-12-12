Конкурс на новую форму для полицейских закончился безрезультатно
Foto: LETA

Закупочная комиссия решила безрезультатно прекратить конкурс закупки формы нового дизайна для полицейских, поскольку не поступило ни одного предложения. Об этом свидетельствует информация, доступная в Электронной системе закупок.

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Полиция уточнит документы закупки, чтобы позже объявить о новом конкурсе, сообщили агентству LETA в полиции.

Осенью Госполиция объявила открытый конкурс нового дизайна одежды для полицейских на следующие четыре года.

Ожидаемая цена контракта составляла 9 075 619 евро. Планировалось закупить рубашки поло, куртки, брюки со светоотражающими элементами и без, юбки, дождевики, дождевики и непромокаемые штаны, жилеты, головные уборы, шарфы служебные знаки отличия и личные опознавательные знаки.

С августа 2020 года только часть полицейских выполняет свои обязанности в форме нового дизайна.

Планировалось, что полный переход на форму нового дизайна произойдет до 1 июля 2024 года, поэтому сейчас полицейских можно увидеть в форме как нового, так и старого дизайна.

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