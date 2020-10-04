Конкурс на пост главы Госполиции: Гришину не делали проверку на детекторе лжи, глава МВД может отклонить все кандидатуры

В рамках конкурса на должность нового главы Госполиции проверка на детекторе лжи (полиграфе) не была проведена нынешнему исполнителю обязанностей начальника полиции Андрею Гришину. Как сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3, это связано с тем, что у него имеются проблемы со здоровьем. Остальные два кандидата на должность прошли проверку детектором.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При этом, как отмечает передача, у Гришина уже имеется доступ к гостайне высшего уровня, и это означает, что спецслужбы изучили его прошлое и не нашли ничего подозрительного.

По имеющейся в распоряжении Nekā personīga информации, министр внутренних дел Сандис Гиргенс по итогам конкурса не предложит пост главы Госполиции ни одному из нынешних кандидатов и выдвинет четвертую кандидатуру, которую предложит одобрить правительству. Такие действия Гиргенса обусловлены тем, что он считает нынешних претендентов неспособными справиться с устранением множества несовершенств в системе закупок, отбора персонала и внутреннего контроля в Госполиции.

Свое решение о кандидате на должность начальника Государственной полиции Гиргенс может объявить в ближайшие дни или в течение недели. По прогнозам главы МВД, на должности выбранный им кандидат "в оптимальном варианте" может быть утвержден в течение двух недель.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по оценке кандидатов на должность начальника Государственной полиции рекомендовала министру внутренних дел для утверждения в должности всех трех кандидатов. Заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.