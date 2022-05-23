"Консервативные" призывают организовать новый конкурс на должность главы KNAB
Foto: F64

Парламентская фракция "Консервативных" инициирует организацию нового конкурса на должность руководителя Бюро по борьбе предотвращению коррупции (KNAB). Об этом сообщил после собрания коалиционных партий, лидер "Консервативных", министр юстиции Янис Борданс.

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По словам политика, для столь ответственной должности необходим кандидатам, избранный в ходе "настоящего конкурса", на который заявились минимум 10 претендентов. В организованном этой весной конкурсе победа была единогласно присуждена нынешнему главе KNAB Екабс Страуме, который был одним из двух кандидатов. Второй претендент даже не соответствовал выдвинутым критериям — у него не было необходимого образования и знания иностранных языков.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сказал, что вопрос о Страуме не был включен в сегодняшнюю повестку коалиционного собрания. По мнению премьера, конкурс на должность уже состоялся, поэтому он готов поддержать кандидатуру Страуме.

Вопрос о выдвижении кандидатуры Страуме на второй срок на должность главы антикоррупционного ведомства уже был включен в повестку дня заседания правительства 17 мая, однако отложен из-за возрожений Министерства юстиции, возглавляемого Бордансом. Договор о сотрудничестве политический партий, сформировавших правительство, предусматривает правл каждой партии попросить отложить рассмотрение вопроса на неделю. Сейчас вопрос фигурирует в повестке дня завтрашнего заседания Кабинета министров.

Екабс Страуме возглавил KNAB в июне 2017 году после победы в конкурсе на эту должность. До этого Страуме более 16 лет работал в Службе военной разведки и безопасности, из них 10 лет — в должности начальника управления. До этого Страуме работал в Бюро по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции.

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