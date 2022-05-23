"Консервативные" призывают организовать новый конкурс на должность главы KNAB

Парламентская фракция "Консервативных" инициирует организацию нового конкурса на должность руководителя Бюро по борьбе предотвращению коррупции (KNAB). Об этом сообщил после собрания коалиционных партий, лидер "Консервативных", министр юстиции Янис Борданс.

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По словам политика, для столь ответственной должности необходим кандидатам, избранный в ходе "настоящего конкурса", на который заявились минимум 10 претендентов. В организованном этой весной конкурсе победа была единогласно присуждена нынешнему главе KNAB Екабс Страуме, который был одним из двух кандидатов. Второй претендент даже не соответствовал выдвинутым критериям — у него не было необходимого образования и знания иностранных языков.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сказал, что вопрос о Страуме не был включен в сегодняшнюю повестку коалиционного собрания. По мнению премьера, конкурс на должность уже состоялся, поэтому он готов поддержать кандидатуру Страуме.

Вопрос о выдвижении кандидатуры Страуме на второй срок на должность главы антикоррупционного ведомства уже был включен в повестку дня заседания правительства 17 мая, однако отложен из-за возрожений Министерства юстиции, возглавляемого Бордансом. Договор о сотрудничестве политический партий, сформировавших правительство, предусматривает правл каждой партии попросить отложить рассмотрение вопроса на неделю. Сейчас вопрос фигурирует в повестке дня завтрашнего заседания Кабинета министров.

Екабс Страуме возглавил KNAB в июне 2017 году после победы в конкурсе на эту должность. До этого Страуме более 16 лет работал в Службе военной разведки и безопасности, из них 10 лет — в должности начальника управления. До этого Страуме работал в Бюро по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции.