"Консервативные" требуют отстранить Владову от должности директора школы

Фракция "Консервативных" в столичном самоуправлении требует в связи с событиями у памятника в Пардаугаве 8 и 9 мая отстранить от должности директора Рижской 80-й средней школы депутата Рижской думы от "Согласия" Анну Владову.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Консервативные" просят Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы оценить соответствие Владовой занимаемой должности.

В заявлении "Консервативных" говорится, что согласно Закону об образовании руководителем учебного заведения вправе работать только лицо с безупречной репутацией, лояльное Латвийской Республике и Сатверсме.

Вице-мэр Риги Линда Озола ("Консервативные") подчеркивает, что хочет работать с надежными и профессиональными коллегами в безопасной среде. Принимая во внимание интересы безопасности Латвии, недопустимо открытая или скрытая поддержка военных преступлений или прославление оккпации, заявила Озола, призвав Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы "быть решительным".

"Консервативные" считают, что любой, кто в указанные даты возлагал цветы и пел песни, восхваляющие Советскую армию, у памятника, прославляющего оккупационный режим, является "предателем нашей страны".

"Недопустимо, чтобы из бюджета государства или самоуправления, получали зарплату лица, которые настроены антигосударственно. Недопустимо, чтобы эти люди работали в нашей системе образования", — заявил глава фракции "Консервативных" в Рижской думе Янис Озолс, призвавший к "нулевой толерантности" к каждому, кто не лоялен Латвии.

Как уже сообщалось, вчера министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные") обратилась к Государственной службе контроля качества образования (IKVD) с просьбой оценить решение депутата Рижской думы и директора Рижской 80-й школы Анны Владовой возложить цветы у памятника в парке Победы 10 мая.

Министерство образования и Государственная служба контроля качества образования прислали письмо о действиях Владовой в Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.