"Консерваторы" будут требовать отставки Петравичи, если не прекратятся вспышки Covid-19 в пансионатах
Foto: LETA

Если в ближайшие две недели не наступит существенных улучшений в эпидемиологической ситуации в пансионатах, Новая консервативная партия может попросить премьера оценить возможность отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV), говорится в заявлении партии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Хотя Минблагу уже неоднократно указывали, что ситуация с распространением коронавируса в пансионатах критическая, никаких существенных улучшений нет и ситуация продолжает ухудшаться. Поэтому, считают "консерваторы", нужно оценить меру ответственности за это министра Петравичи.

По словам члена правления НКП Гатиса Эглитиса, хотя общие показатели заболеваемости понемногу улучшаются, ситуация в пансионатах становится все хуже, и растет смертности. "Неприемлемо, что престарелые обитатели пансионатов брошены на произвол судьбы и их защите от этого поветрия не уделяется достаточно внимания", — подчеркнул депутат.

"Мы познакомились с экспертами, которые указали на несколько вещей, которые нужно сделать для ограничения распространения Covid-19 в пансионатах, но это не делается, вместо этого мы уже несколько месяцев слышим отговорки", — возмущается он.

По словам Эглитис, Минблаг не выработал четкого алгоритма для ситуаций, когда нет персонала, который должен кормить и ухаживать за клиентами, и как должен привлекаться персонал со стороны.

Он указал на необходимость увеличения объемов тестирования среди работников и клиентов социальных центров, обеспечения больных оксиметрами и ускорения вакцинации работников и обитателей пансионатов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рамона Петравича Коронавирус Минблаг
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии