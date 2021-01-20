"Консерваторы" будут требовать отставки Петравичи, если не прекратятся вспышки Covid-19 в пансионатах

Если в ближайшие две недели не наступит существенных улучшений в эпидемиологической ситуации в пансионатах, Новая консервативная партия может попросить премьера оценить возможность отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV), говорится в заявлении партии.

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Хотя Минблагу уже неоднократно указывали, что ситуация с распространением коронавируса в пансионатах критическая, никаких существенных улучшений нет и ситуация продолжает ухудшаться. Поэтому, считают "консерваторы", нужно оценить меру ответственности за это министра Петравичи.

По словам члена правления НКП Гатиса Эглитиса, хотя общие показатели заболеваемости понемногу улучшаются, ситуация в пансионатах становится все хуже, и растет смертности. "Неприемлемо, что престарелые обитатели пансионатов брошены на произвол судьбы и их защите от этого поветрия не уделяется достаточно внимания", — подчеркнул депутат.

"Мы познакомились с экспертами, которые указали на несколько вещей, которые нужно сделать для ограничения распространения Covid-19 в пансионатах, но это не делается, вместо этого мы уже несколько месяцев слышим отговорки", — возмущается он.

По словам Эглитис, Минблаг не выработал четкого алгоритма для ситуаций, когда нет персонала, который должен кормить и ухаживать за клиентами, и как должен привлекаться персонал со стороны.

Он указал на необходимость увеличения объемов тестирования среди работников и клиентов социальных центров, обеспечения больных оксиметрами и ускорения вакцинации работников и обитателей пансионатов.