Конституционный суд: информация о штрафных пунктах водителей не должна быть общедоступной
Foto: LETA

Вторая часть статьи 14.1 в Законе о дорожном движении, которая предусматривает, что штрафные очки за нарушение дорожного движения — общедоступная информация, не соответствует Конституции, признал Конституционный суд Латвии 12 ноября.

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Суд оспорил часть Закона о дорожном движении, в которой считается общедоступной любая информация о водителе и о транспортном средстве, которая находится в государственном регистре — в том числе информация о правах человека управлять автомобилем и информация о неоплаченных штрафах за нарушения правил дорожного движения.

У каждого есть право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции, говорится в норме более высокой юридической силы — 96 статье Конституции. В связи с этим суд Сатверсме постановил признать вторую часть статьи 14.1 несоответствующей Конституции — и, следовательно, недействительной.

Решение суда окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу в день публикации.

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