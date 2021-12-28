Конституционный суд получил 84 жалобы на коронавирусные ограничения

Суд Сатверсме (ST) получил 84 заявлений, оспаривающих коронавирусные ограничения. Об этом в передаче на Латвийском телевидении рассказала председательница Конституционного суда Санита Осипова.

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Из этих заявлений суд отклонил 68, так как в большинстве случаев вопрос не был рассмотрен административным судом.

Часть заявлений были сделаны "по шаблону" — отличался только заявитель, отметила Осипова.

В ближайшее время суд Сатверсме будет рассматривать дела об ограничении на коммерческую деятельность в крупных торговых центрах, а также дело о требовании к гражданам Латвии делать тест на Covid-19, чтобы попасть в страну.