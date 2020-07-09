Конституционный суд признал нынешние соцпособия инвалидам и пенсионерам нарушением Сатверсме

В четверг, 9 июля, Конституционный суд признал несоответствующим основному закону страны нынешний размер социального пособия для безработных лиц с инвалидностью и пенсионеров. Об этом сообщает LETA. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Согласно нынешним нормативам, размер соцпособия для лиц с инвалидностью с рождения составляет 122,69 евро в месяц, для других лиц с инвалидностью — 80 евро в месяц, пенсионерам — 64,03 евро в месяц.

Решение Конституционного суда означает, что эта норма с 1 января 2021 утратит силу, поэтому государству придется провести перерасчет пособий и назначить более высокие размеры выплат.

Ранее омбудсмен Юрис Янсонс в своем выступлении перед судом подчеркнул, что получателями пособий государственного социального обеспечения в основном являются люди, которым необходим более широкий спектр медицинских услуг.

Ответчики заявили, что пособие, размер которого оспаривается, является дополнительной поддержкой, а не основным доходом. Также был подчеркнут общий ассортимент услуг, обеспечиваемых государством.

Как сообщалось, это дело было возбуждено по заявлению омбудсмена. Янсонс уверен, что размер пособия государственного социального обеспечения недостаточен для обеспечения основных потребностей его получателей — здорового питания, одежды, жилья, здравоохранения и обязательного образования.