Конституционный суд разрешил людям с алкогольной зависимостью работать охранниками
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Суд Сатверсме признал несоответствующей Конституции норму, который запрещает людям с алкогольной зависимостью получать сертификат охранника и становится охранником, сообщает LETA.

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Дело было начато по инициативе Административного окружного суда, где рассматривалось заявление человека, которому было отказано в выдаче сертификата из-за того, что у него была диагностирована алкогольная зависимость.

В пункте 8 статьи 15 Закона об охране сказано, что человек с алкогольной или наркотической зависимостью нельзя работать охранником. Однако суд Сатверсме счел, что это нарушает 106 статью Конституции, гласящую, что у любого есть право выбирать работу в соответствии с возможностями и квалификацией.

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