Консультации партий коалиции по поводу налоговых изменений продлятся до сентября
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В начале сентября коалиция, возможно, вернется к обсуждению улучшенных предложений по налоговым изменениям, сообщил агентству LETA председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!" Даниэль Павлютс.

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До этого времени продолжатся политические консультации между партиями, в ходе которых будут обсуждаться возражения и предложения по первоначальным предложениям Минфина.

Павлютс отметил, что "Для развития/За!" выступила с конструктивными возражениями против регрессивности в результате налоговых изменений, то есть сокращения доходов людей с и так небольшими доходами и иждивенцами и существенного увеличения для людей с высокими доходами.

Ранее Павлютс сообщил, что "Для развития/За!" поддерживает цели Минфина, касающиеся поиска средств для увеличения зарплат врачей и педагогов, но призывает исправить недостатки, чтобы предотвратить уменьшение доходов людей с низкими доходами.

Как сообщалось, некоторые партии коалиции заявили, что предложения Минфина по налоговым изменениям необходимо доработать, поэтому на заседании правительства 18 августа они не рассматривались.

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LETA

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"Для развития/За!" Даниэл Павлютс
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