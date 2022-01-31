Консультативный телефон семейных врачей будет работать круглосуточно

Для того, чтобы пациенты могли получать информацию о лечении Covid-19 на дому, с сегодняшнего дня будет возобновлена работа консультативного телефона семейных врачей 66016001 в круглосуточном режиме, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Это одна из мер, предпринятых Минздравом для разгрузки семейных врачей и персонала их практик путем снятия с них дополнительных обязанностей.

Кроме того, семейным врачам больше не надо будет обзванивать инфицированных Covid-19 пациентов, а также контактных лиц, если того не требует состояние их здоровья.

Также врачи общей практики впредь не будут обязаны выдавать медицинские справки для школ, рабочих мест после карантина или изоляции, если инфицирование было бессимптомным или заболевание прошло в легкой форме, а симптомы исчезли на седьмой день, а также выписывать направления на лабораторные анализы на выявление инфекции Covid-19 при наличии симптомов.

В Минздраве указали, что в "острые" часы прием у семейных врачей организуется по предварительной записи, а профилактические осмотры можно отложить.

Министерство также планирует обратиться к специалистам с просьбой выписывать необходимые направления на обследования и консультации к другим специалистам, тем самым сняв с семейных врачей обязанность выписывать направления на консультации к специалистам и рецепты на лекарства. Также планируется отложить ввод контактной информации пациента в систему электронного здравоохранения.

Принимая во внимание возможность заболевания семейных врачей и сотрудников их практик, на предстоящем заседании формирующих правительство партий будет предложено ввести плату за замещение.