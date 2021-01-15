Контактировавшим с семейным врачом Яковинсом жителям дадут возможность дополнительно сдать тест на Covid-19
Foto: LETA

На грядущих выходных, 16 и 17 января, в Валмиере и Ренцени жителям, которые с 27 декабря по 11 января контактировали с семейным врачом Юрисом Яковинсом, будет предоставлена дополнительная возможность сдать тест на Covid-19. Об этом сообщает LETA.

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В субботу с 8 до 20 часов тестирование по адресу ул. Ригас, 13 будут проводить специалисты E. Gulbja laboratorija.

Помимо этого, в субботу с 11 до 16 часов, в зависимости от потока пациентов и востребованности услуги, в помещениях дома культуры на ул. Валмиерас, 2 в Ренцени также будут работать специалисты Centrālā laboratorija. Тестирование будет проводиться и в воскресенье в Валмиере, на ул.Чемпиона, 3.

Записаться на анализы можно, позвонив на номер 8330. Направление врача для этого не нужно.

Ранее эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) выяснили, что семейный врач Юрис Яковинс продолжал работу, хотя у него были симптомы Covid-19. Все пациенты врача, контактировавшие с ним начиная с 27 декабря по 11 января, должны уйти на домашний карантин.

В практике Яковинса в Валмиере находятся 6295 пациентов, а в сумме он числится семейным врачом более 8000 пациентов, так как у него еще есть практика в Ренценской волости.

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rus.DELFI.lv

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