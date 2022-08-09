Контактные лица зараженных оспой обезьян. Правительство утвердило ограничения

Во вторник, 9 августа, правительство утвердило список ограничений, которые будут распространяться на контактных лиц людей, зараженных оспой обезьян. Об этом порталу Delfi сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Контактное лицо человека, который заразился оспой обезьян, временно не может выполнять трудовые обязанности, связанные с контактом с младенцами, детьми раннего возраста, беременными и лицами с ослабленным иммунитетом. Остальные взаимодействия контактным лицам разрешены.

Чтобы вернуться к своим служебным обязанностям (например, в детском саду, центрах по уходу или сфере здравоохранения) контактное лицо обязано провести в карантине 21 день с момента последнего контакта с зараженным оспой обезьян.

Если есть выбор, работодатель может предложить контактному лицу другую работу, которая не связана с взаимодействием с людьми из группы риска. Если же такой возможности нет — контактное лицо вправе открыть лист временной нетрудоспособности.

Если контактное лицо — ребенок дошкольного возраста, ему не рекомендуется посещать детский сад и кружки по интересам.

Статус контактного лица определяет эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Работники Центра передают соответствующую информацию также работодателю.

Напомним, что на сегодня в Латвии подтверждено три случая заражения оспой обезьян.