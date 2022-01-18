Контактным персонам разрешили не уходить на самоизоляцию. Достаточно отрицательного теста

Во вторник, 18 января, правительство приняло решение, согласно которому в кризисной ситуации после контакта с заболевшим Covid-19 работник может заменить домашний карантин тестом. Это сделано с учетом того, что в связи с ростом нетрудоспособности сотрудников разных отраслей может быть замедлено выполнение общественно важных функций.

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Утвержденные Кабинетом министров поправки предусматривают, что контактное лицо должно либо сделать РНК-тест в лаборатории или другом медучреждении. Также можно обратиться к профессионалу в аптеке, чтобы сделать антиген-тест и дождаться отрицательного результата. После получения отрицательного результата тестирования сотрудник может выполнять свои рабочие обязанности, но через три-пять дней должен сделать повторный РНК-тест в лаборатории или антиген-тест в медучреждении или аптеке.

В связи с тем, что в этот период человек может стать заразным в любой день, в течение инкубационного периода (десять дней после контакта с заболевшим), контактному лицу необходимо использовать респиратор FFP2, а также избегать посещения публичных мест и не следует пользоваться общественным транспортом, чтобы не подвергать риску инфицирования других людей.

В то же время у работодателя по-прежнему будет возможность заменить домашний карантин проведением самотестирования сотрудника на рабочем месте перед выполнением трудовых обязанностей ежедневно в течение семи дней после контакта с зараженным человеком.

Также, если инфицирован, самоизоляцию можно прекратить на седьмой день после подтверждения заражения, если в последние 24 часа не было признаков острого заболевания, например, лихорадки, боли и кашля.

Представившее поправки Министерство здравоохранения указало, что согласно проведенной в Великобритании оценке рисков, с вероятностью в более чем 15% через семь дней человек по-прежнему будет заражен — это повлечет собой дополнительные риски распространения инфекции Covid-19, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности. Например, пользоваться респираторами FFP2 без клапана и избегать посещения общественных мест.