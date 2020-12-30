Контролировать комендантский час будут более 2000 полицейских, пограничников и земессаргов

Контролировать комендантский час и другие ограничения будут более 2000 полицейских, пограничников и земессаргов, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Государственной полиции Нормунд Крапсис.

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Полиция значительно мобилизовала свои силы — будут задействованы по меньшей мере 2000 сотрудников Госполиции, полиции самоуправления, более 100 курсантов колледжа Госполиции, 120 сотрудников Государственной пограничной охраны, а также земессарги. Для обеспечения контроля некоторые сотрудники полиции были отозваны из отпусков, будут задействованы также сотрудники, обычно работающие в кабинетах.

Крапсис сообщал, что контрольные меры будут проводиться на государственных дорогах, второстепенных дорогах и во дворах многоквартирных домов. Полиция также будет использовать аудиозаписи, чтобы предупреждать население об ограничениях через громкоговорители.