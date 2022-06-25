Корабль Virsaitis возвращается в Лиепаю после полугодового дежурства НАТО

В воскресенье, 26 июня, после полугодового участия в 1-й постоянной противоминной группе НАТО (SNMCMG1) в Лиепаю вернется корабль штабной эскадры Морских сил Латвии А-53 Virsaitis под командованием капитан-лейтенанта Алексея Евстигнеева.

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В Лиепае запланирована торжественная церемония встречи экипажа корабля, в которой примет участие командир эскадры минных тральщиков Армандс Гребежс.

Флагман латвийских Морских сил - штабно-снабженческий корабль А-53 Virsaitis - в течение полугода (с 8 января 2022 года) обеспечивал работу штаба группировки НАТО, которая была возложена на объединенное командование ВМС Эстонии.

Вооруженные силы Латвии участвуют в противоминной группе НАТО SNMCMG1 с 2007 года. В июле 2017 года ее командование впервые было передано Латвии.

SNMCMG1 — одна из четырех постоянных военно-морских групп НАТО. Постоянные военно-морские силы НАТО состоят из военно-морских частей Сил реагирования альянса, которые действуют как силы быстрого реагирования, способные проводить немедленные операции в любом месте. Задача постоянных ВМС НАТО состоит в том, чтобы предоставить альянсу постоянный военно-морской оперативный потенциал, готовый к выполнению задач в мирное время и в условиях кризиса.

SNMCMG1 и SNMCMG2 — многонациональные подразделения, созданные для проведения операций по разминированию. Оба многонациональных военно-морских подразделения в составе Сил реагирования НАТО способны проводить операции по разминированию на море в соответствии с установленным альянсом периодом быстрой готовности.