Коронавирус: гражданка Латвии эвакуирована из эпицентра эпидемии во Францию

Из охваченного коронавирусом китайского города Ухань во Францию эвакуирована гражданка Латвии, которая там проведет две недели в карантине, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он выразил благодарность правительству Франции за помощь и поддержку.

Как уже сообщалось, вторым авиарейсом из Уханя, который считается эпицентром эпидемии, во Францию эвакуированы 254 человека. У 36 из них констатированы симптомы, которые могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом.

Latvijas pilsone no koronavīrusa skartās Vuhaņas ir evakuēta uz Franciju, kur pavadīs divas nedēļas karantīnā. Paldies Francijas valdībai par palīdzību un atbalstu! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 3, 2020

16 иностранцев с симптомами инфекции доставлены самолетами в свои страны, а 20 человек, среди которых есть граждане Франции и граждане третьих стран, оставлены в карантине на военном аэродроме Истр.

Первый рейс с эвакуированными из Китая иностранцами прибыл во Францию в пятницу, его пассажиры сейчас также находятся на карантине. У двух пассажиров наблюдались возможные симптомы вируса, но обследование показало, что они не заражены.