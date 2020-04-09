Коронавирус слишком живуч: заболевших Covid-19 будут тестировать через три недели после исчезновения симптомов

Впредь контрольные анализы больным Covid-19 будут проводиться через 21 день после исчезновения симптомов, а не через 14 дней, как это было прежде, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Это решение было принято из-за того, что после проведения таких тестов через 14 дней примерно 100 пациентам у части из них все равно был выявлен коронавирус.

Винькеле также сообщила, что ввиду возможного падения спроса на проведение анализов на Covid-19 в специально установленных для этого палатках во время пасхальных выходных будет сокращено время их работы.

Новое расписание работы палаток для сдачи анализов в скором времени будет доступно на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось, выздоровление от Covid-19 в Латвии на данный момент подтверждено у 16 человек.

В 30 случаях после исчезновения симптомов тесты на Covid-19 все еще показали положительный результат.

Пациенты, у которых был лабораторно подтвержден Covid-19, могут прекратить карантин только с разрешения врача. Человек считается выздоровевшим, если у него отсутствуют симптомы, а тесты дважды дали отрицательный результат. Чтобы человек вернулся к повседневной жизни, мало исчезновения симптомов, так как такой пациент все еще может выделять вирус.