Коронавирус в Елгаве: заболели сотрудники похоронного бюро

Елгавское предприятие, где Covid-19 заболели шесть работников, оказалось похоронным бюро Velis-A, агентству LETA подтвердил руководитель предприятия Алдис Кнавиньш.

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Кнавиньш рассказал, что в начале марта из-за границы вернулась одна из сотрудниц предприятия, однако в то время конкретная страна не была в списке тех, где бесконтрольно распространяется новый коронавирус. Поэтому на нее не распространялись требования по самоизоляции. Глава Velis-A не уверен, что источником заражения были работники фирмы.

По словам Кнавиньша, он 15 марта гулял по морю, вспотел и переоделся в сухую одежду. На следующий день ему стало плохо, выросла температура. Так как подозрений, что он мог заразится SARS-CoV-2 не было, он поехал в бюро. Позже идентичные симптомы возникли и у других работников, которые работают с клиентами.

В целом Covid-19 констатирован у шести работников, включая Кнавиньша, его жену и похоронного музыканта. Все они лечатся дома и чувствуют себя хорошо.

Бюро Velis-A в Добеле и Елгаве закрыты до 10 апреля.

"Мы заболели на работе", — считает Кнавиньш. Он подчеркнул, что предприятие соблюдает все меры предосторожности во время похорон с момента, как государство объявило о чрезвычайной ситуации.

Ранее Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) сообщил, что в одном из елгавских предприятий Covid-19 заболели сразу шесть человек. Эпидемиологи в ходе расследования выяснили, что первый заболевший заразился за границей. Выясняя, кто был контактными лицами, оказалось, что заболели еще три клиента предприятия.