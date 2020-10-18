Коронавирус в Латвии: больше всего новых случаев - в Риге
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В субботу, 17 октября, самое большое количество новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19 было зарегистрировано в Риге: более 30 положительных тестов на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Всего в столице инфицирован 821 человек.

Заболевание продолжает распространяться в Вецпиебалгском крае, где за прошедшие сутки констатировано более 10 новых случаев, тогда как суммарное число заболевших в этом района достигло 69 человек.

В Даугавпилсе открыто менее десяти новых случаев: всего в городе выявлено 306 пациентов с Covid-19.

Как уже сообщалось, в субботу в Латвии выявлено 58 новых случаев Covid-19. Умер один зараженный Covid-19 человек в возрастной группе от 70 до 75 лет.


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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Даугавпилс
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