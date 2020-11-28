Коронавирусная инфекция быстро распространяется в окрестностях Даугавпилса

Почти 40% новых случаев заражения Covid-19, выявленных в пятницу, были зарегистрированы в Риге, инфекция быстро распространилась и по окрестностям Даугавпилса, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии были выявлены 753 новых случая заражения коронавирусом. Три человека в пятницу скончались — один в возрасте от 85 до 90 лет, два других — в возрасте от 80 до 85 лет.

Средний показатель Covid-заболеваемости по стране на 100 тысяч населения за последние две недели, который правительство использовало в качестве ориентира во вторник для установления дополнительных ограничений в регионах, в настоящее время превышается в десяти из 12 самоуправлений.

За прошедшие сутки в Риге было зарегистрировано 284 новых случая, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 2878 человек.

Быстрый рост заражения зафиксирован и в окрестностях Даугавпилса. В последний день в Даугавпилсе было зарегистрировано 87 новых случаев, а общее число инфицированных за последние две недели достигло 699 человек. В свою очередь, в Даугавпилсском крае зарегистрирован 41 новый пациент, а общее число зараженных за последние 14 дней достигло 115 жителей края. В Даугавпилсском крае средний показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 14 дней превышен вдвое и сейчас составляет 570,7 случая.

В Юрмале за день было выявлено 30 новых случаев, а общее количество инфицированных увеличилось до 163 за последние две недели. В Елгаве зарегистрировано 28 новых случаев за сутки, а общее количество случаев за 14 дней достигло 186 жителей. В Резекненском крае зарегистрированы 25 новых случаев заражения, а за последние две недели число инфицированных увеличилось до 87 человек.

Тем временем 21 новый пациент был зарегистрирован в Кекавском крае, 15 заболевших — в Лиепае, 12 — в Талсинском крае, по 11 новых случаев заражения выявлены в Марупском, Саласпилсском и Елгавском краях.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели зарегистрировано в Риге (2878 человек), Даугавпилсе (699), Елгаве (186), Юрмале (163), Кекавском крае (138), Марупском крае (128), Даугавпилсском крае (115), Саласпилсском крае (103), а также Салацгривском крае (104).