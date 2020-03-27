Коронавирусом заболел еще один медик Резекненской больницы

После того, как выяснилось, что одна из врачей Резекненской больницы заболела коронавирусом, анализы сделали всем находившимся с ней в контакте ее коллегам. Один из результатов оказался положительным, причем у этого человека не было даже симптомов, сообщает LTV.

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Член правления больницы Ивар Звидрис не рассказал журналистам, сколько человек из персонала сдавало анализы, но подчеркнул, что положительным был только один результат.

Второй инфицированный изолирован, остальные продолжают работу.

"У нас не было причин отправлять этих людей на карантин, потому что у них нет симптомов. Их профилактически проверили только потому, что они одновременно находились на работе с заболевшим коллегой, но у них не было прямого контакта", — пояснил Звидрис.

Однако, как отмечает LTV, у того человека, который оказался заразившимся, тоже не было симптомов.

Как сообщалось, коронавирусом заболела детский хирург Резекненской больницы. По словам специалиста по общественным отношениям больницы Лаура Сондоре-Строде, вероятнее всего, виновата безответственность кого-то из его пациентов.

Врач не была за границей в течение последних 14 дней, как и все, с кем она общалась. По словам Сондоре-Строде, это еще раз подтверждает, что медики — наиболее уязвимая группа. Им приходится полагаться только на честность пациентов.

Почувствовав характерные симптомы Covid-19, доктор сразу же самоизолировалась и сдала анализы, и правильность ее действий не вызывает сомнений, подчеркнула представитель больницы.