Коссовичс: выдвижение кандидата на пост мэра Риги — в руках "Нового Единства", Нацблока/ЛОР и "Кода для Риги"

Политические силы "Новое Единство", "Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР)" и "Код для Риги" сформировали блок из 20 голосов, поэтому в их руках инициатива по выдвижению кандидатуры на пост мэра Риги, сообщил глава фракции "Par/Прогрессивные" Мартиньш Коссовичс.

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Для "Прогрессивных" будет важна позиция выдвигаемого партнерами кандидата на пост мэра по предстоящей работе. Если ядро из трех партий все же не сможет договориться о кандидате на пост председателя Рижской думы, фракция "Par/Прогрессивные" готова предложить своего кандидата, отметил Коссович.

Он подчеркнул, что приоритетом в работе Рижской думы должно стать прекращение отмеченного ушедшим в отставку мэром Риги Мартиньшем Стакисом порядка, по которому столичные капитальные предприятия подобны политической вотчине, в которой одна партия управляет, а другие не могут ее контролировать. Эту практику, введенную предыдущей думой, необходимо искоренить, прекратив вмешательство принимающей решения власти, то есть столичных депутатов, в зону ответственности исполнительной власти Рижской думы, сказал Коссовичс.

Политик пояснил, что, согласно положениям закона, с 1 января капитальные общества находятся в ведении исполнительной власти города — исполнительного директора. У депутатов есть возможность поддерживать диалог с членами советов крупных обществ капитала, "которые получают высокие зарплаты, чтобы следить за работой капитальных обществ", отметил Коссовичс.

Однако в силу различных, даже благих намерений, депутаты думы не должны вмешиваться в работу правлений столичных обществ — это создает риски плохого управления и коррупции, подчеркнул политик. Поэтому "Прогрессивные" и предлагают сохранить лишь одну должность заместителя председателя.

Глава фракции "Par/Прогрессивные" пояснил, что у политиков сохраняется право определять стратегические цели столичных обществ, основные задачи и контролировать исполнение бюджета.

Что касается двусторонних переговоров, предложенных "Прогрессивными", то "Новое Единство и "Код для Риги" на них согласились. Позицию Нацобъединения Коссовичс сегодня утром еще не мог прокомментировать, так как было неясно, получен ли ответ.

На вопрос об участии в четырехсторонней встрече во вторник, 25 июля, в 10.00 Коссовичс ответил, что "Par/Прогрессивные" примут решение о времени встречи сегодня днем на заседании фракции. Политик подчеркнул, что такие технические вопросы можно будет согласовать, но самое главное — достичь договоренности о совместной деятельности, в том числе по управлению столичными компаниями.

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Как сообщалось, "Новое Единство", Нацобъединение/ЛОР" и "Код для Риги" отклонили предложение фракции "Par/Прогрессивные" по сокращению числа вице-мэров с трех до одного и перераспределению сфер ответственности.