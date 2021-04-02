Ковид-нарушения: полиция проверяет общину Kristus pasaulei. На видео попала судья Иева Сталдзевска
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook", "Kristus pasaulei" video

Госполиция начала проверку религиозной общины Kristus pasaulei, члены которой, возможно, нарушают требования эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает передача Panorāma телеканала LTV.

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Проверка начата в связи с публикацией видеозаписей богослужений, опубликованных на сайте общины. Kristus pasaulei еженедельно публикует записи концертов, которые продолжаются не менее двадцати минут. По данным LTV, ни один из участников этих мероприятий не использует маску. Все, кто на сцене, находятся в довольно тесном контакте, а на фоне слышна реакция зрителей.

В нескольких концертах принимала участие судья суда Видземского предместья Риги Иева Сталдзевска. Ранее она уже была оштрафована за нарушение ограничений на собрания. Кроме того, судье был объявлен выговор, который она еще может обжаловать. Телеканалу не удалось получить комментарии Сталдзевски.

Лидером общины Kristus pasaulei является священник Марцис Енцитис, который был одним из самых активных ковид-диссидентов. В конце 2020 года Енцитис вместе с политиком Алдисом Гобземсом и политическим активистом Валентином Еремеевым активно сопротивлялся ограничениям, связанным с распространением Covid-19.

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