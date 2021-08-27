"Ковидные" ограничения: максимальная заполняемость общественного транспорта снижена с 80% до 65%

Максимальная заполняемость салонов общественного транспорта, если двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превысит 100 случаев на 100 тысяч жителей, должна составлять 65% от вместимости транспортного средства, а не 80% как сейчас. Об этом сообщила Автотранспортная дирекция.

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Уже на прошлой неделе Автотранспортная дирекция, исходя из прогнозов эпидемиологической ситуации, разослала всем перевозчикам напоминание о необходимости исполнения требований нормативных актов. Сегодня 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости по стране составил 103,6 случаев на 100 тысяч жителей.

По словам представителя Автотранспортной дирекции Зане Плоне, утром в пятницу перевозчикам было выслано еще одно напоминание. Перевозчики должны организовать посадку и высадку пассажиров таким образом, чтобы салон транспортного средства был заполнен не более чем на 65% от вместимости. В случае если необходимо взять пассажиров за пределами конечных остановок региональных маршрутов — 70% от вместимости.

В салонах общественного транспорта должна быть размещена информация о допустимом числе пассажиров, которые могут находиться в салоне одновременно.

Снижение заполняемости общественного транспорта оговаривают изменения к Правилам Кабинета министров "Мероприятия эпидемиологической безопасности ограничения распространения инфекции Covid-19", принятые в июне этого года.