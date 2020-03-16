KPV LV не покидает правительство: на пост министра экономики выдвинут Янис Витенбергс
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Партия KPV LV решила выдвинуть на должность министра экономики главу комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике Яниса Витенбергса (KPV LV).

Предполагается, что нынешний министр экономики Ральф Немиро, вернувшись на должность депутата Сейма, займет пост председателя комиссии Сейма по народному хозяйству вместо Витенбергса, сообщил председатель фракции KPV LV Атис Закатистов.

Из слов Закатистова следует, что KPV LV решила остаться в правительстве, принимая во внимание кризисную ситуацию, в которой государство должно принимать решения о мерах по ограничению распространения Covid-19.

Как сообщалось, KPV LV по поручению премьер-министра Кришьяниса Кариньша должна была выдвинуть кандидата на должность министра экономики, поскольку Бюро по защите Сатверсме (БЗС) решило аннулировать допуск Немиро к государственной тайне.

Немиро стал министром экономики 23 января прошлого года, когда было утверждено правительство Кариньша.

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LETA

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LETA

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