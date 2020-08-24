KPV LV объявила о смене названия и логотипа партии

В понедельник, 24 августа, правление партии KPV LV приняло решение начать работу над разработкой нового названия и новой идентичности этой политической организации. В KPV LV сослались на то, что теперь она ориентируется на другие ценности, и назвали ребрендинг "последним шагом, чтобы полностью завершить связь с бывшими лидерами партии Артусом Кайминьшем и Алдисом Гобземсом".

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Гобземс был исключен из рядов KPV LV в феврале 2019 года, а Кайминьш ушел в феврале 2020-го.

"Уже какое-то время в партии начался процесс перемен, с новыми ценностями и идеологическими направлениями. Поэтому принято ответственное решение о разработке нового названия и идентичности", — пояснил нынешний глава KPV LV Атис Закатистовс, добавив, что поставлена задача "изменить партию с ее основ, в соответствии с такими ценностями как экономическое развитие, безопасность и обеспечение законности".

KPV LV была основана 3 мая 2016 года депутатом Сейма Латвии, вышедшим из партии ЛОР (Латвийское объединение регионов) общественным деятелем Артусом Кайминьшем, профессором философии Атисом Закатистовым и предпринимательницей Линдой Лиепиней. В дальнейшем к правлению партии присоединился адвокат Алдис Гобземс, получивший известность благодаря участию в резонансных делах последних лет.

Сам Гобземс сейчас собрал команду примерно из 300 человек и намерен учредить партию 22 ноября этого года. Об этом политик сообщил в Facebook, отметив, что ожидает к этой дате не менее 500 членов его организации.

По словам Гобземса, в его команду вошли как пожилые, очень опытные люди, так и предприниматели и технический персонал, который помогает с коммуникацией.

Гозбемс намерен "завоевать" 14-й Сейм, получить возможность сформировать правительство и не сомневается в успехе. На должность министра финансов он собирается взять человека со стороны, который доказал свой профессионализм.