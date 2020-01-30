KPV LV просит Сейм оценить этичность высказываний Кайминьша о связях министров партии с "олигархами"

Партия KPV LV обратилась в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям с просьбой оценить этичность публичных высказываний депутата Артуса Кайминьша (KPV LV) о связях некоторых членов партии с так называемыми олигархами, сообщает LETA.

Фракция сообщила агентству, что партия категорически отрицает свою связь с любым так называемым олигархом или предпринимателем с сомнительной репутацией. В партии считают, что высказывания Кайминьша — месть за исключение из фракции.

Заместитель руководителя фракции KPV LV Эрикс Пуценс сказал, что его партия независима от внешнего влияния. По мнению Пуценса, очернение главы МВД Сандиса Гиргенса и министра экономики Ральфа Немиро Кайминьшем является поведением, недостойным депутата и нарушает всяческие стандарты этики.

Речь идет о высказываниях Кайминьша в передаче de facto 26 января. Он заявил, что предприниматели Гунтис Равис, Гунтис Индриксонс и Бислан Абдулмуслинов оказывают влияние на партию. В KPV LV считают действия Кайминьша дезинформацией и дискредитацией государства.

Согласно кодексу этики депутата Сейма, его мнение должно быть основано на фактах, честной интерпретации фактов и аргументации, отметили во фракции.