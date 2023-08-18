Красное предупреждение: грозы и сильный ливень продолжатся ночью
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Ночью в центральных и восточных районах страны продолжится гроза с проливными ливнями, сильными порывами ветра, местами возможен град. Температура воздуха снизится до +16…+20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен красный уровень опасности.

В Риге количество облаков на небе будет переменным, в начале ночи также ожидается гроза с проливным дождем. Будет дуть восточный ветер, слабый до умеренного, с порывами до 15-17 м/с в грозу. Показания термометра опустятся до +19…+20 градусов.

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