"Красный Крест" и соцслужба помогут сидящим на карантине с доставкой продуктов

Общество "Латвийский Красный Крест" и Рижская социальная служба призывают тех жителей, у которых из-за самоизоляции возникли сложности с доставкой продуктов, сообщать им об этом.

"Мы рады, что у тебя была возможность попутешествовать и повидать мир, а теперь оставайся дома и дай нам быть здоровыми. Самоизоляция — это не дополнительный отпуск с прогулками, посещениями супермаркетов и визитами к родственникам. Если у тебя нет никого, кто мог бы привозить тебе продукты, или если твой сосед оказался в такой ситуации — сообщим нам! Вместе мы можем помочь", — призывает "Красный Крест".

Подать заявку на получение помощи от "Красного Креста" можно по электронной почте secretariat@redcross.lv либо по телефону, связавшись с ближайшим отделением организации. Можно также позвонить в ее центральный офис по номеру 67336651 по рабочим дням с 8:30 до 17:00 (в пятницу — до 16:00).

Можно также позвонить в Рижскую социальную службу по номеру 80005055 или 67105048. Звонить можно и в нерабочее время — ответит автоответчик и можно будет оставить голосовое сообщение.