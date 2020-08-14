"Красный список" стран с Covid-19 расширяется, сегодня в него могут войти Ирландия, Дания и Греция
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В пятницу, 14 августа, с высокой вероятностью к списку стран, по возвращении откуда необходимо соблюдать самоизоляцию, могут присоединиться Ирландия, Дания и Греция, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Ранее в этом списке уже были 23 страны.

Оценивая ситуация с Covid-19, он отметил, что она неоднозначна. Есть страны, где показатели заболеваемости за месяц выросли в два раза, тогда как Латвии удалось сохранить заболеваемость на очень низком уровне.

По словам Перевощикова, основным источником инфекции в настоящее время являются люди, которые заразились за рубежом - это каждый третий случай. Большинство других заболевших заражаются именно от них. Поэтому главное сейчас - соблюдать самоизоляцию, возвращаясь из стран высокого риска, перечень которых, к сожалению, каждую неделю расширяется, сказал эксперт.

Обновленный список стран высокого риска заражения Covid-19 SPKC опубликует во второй половине дня. Он будет действовать с субботы, 15 августа.

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LETA

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LETA

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Греция Дания Ирландия
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