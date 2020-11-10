Красота уходит в подполье: мастера начинают надомный прием вопреки запретам

С 9 ноября в Латвии закрыты все салоны красоты, исключение сделано лишь для парикмахерских. В отраслевой ассоциации специалистов таким решением недовольны. И дело даже не в том, что кто-то не сможет прожить месяц без маникюра. "Мастера красоты" ушли в подполье, где контролировать их невозможно, убедилось Русское вещание LTV7.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Латвийской ассоциации специалистов красоты логику решения властей не понимают, говорит президент ассоциации Сабина Улберте:

"Я считаю, что в данный момент нет логики оставлять парикмахера, который три часа красит волосы или ухаживает за бородой у мужчин, там нет расстояния, там нет маски, или лечебный педикюр у подолога, если у пациента есть диабет и это жизненная необходимость. Как мы может это запретить?"

Илзе Арая, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний, пояснила запрет - косметические процедуры занимают сравнительно много времени и приводят к смешению социальных пузырей. Тем не менее, весной мастерам красоты разрешили продолжить работу.

Между тем в тематических группах в социальных сетях многие уже начинают искать мастера, который в обход ограничений согласится принять их на процедуры красоты. А на рекламных порталах до сих пор можно найти десятки объявлений, где предлагается в ближайшие дни записаться на маникюр, наращивание ресниц, перманентный макияж и другие процедуры, запрещенные в режиме ЧС. Корреспондент Русского вещания LTV7 смогла записаться на наращивание ресниц и маникюр, мастера работают на дому.

На эту проблему указывают и в Латвийской ассоциации специалистов красоты — там считают, что мастеров просто вынудили уйти в подполье. В такой ситуации невозможно контролировать качество исполнения процедуры и санитарные нормы, подчеркивает президент ассоциации Сабина Улберте.

В Центре профилактики и контроля заболеваний о проблеме подпольных салонов красоты знают. Но надеются на сознательность мастеров красоты и их клиентов. В период чрезвычайной ситуации контролем за соблюдением установленных ограничений будет заниматься Госполиция. Обещают реагировать на все вызовы, оценивая каждый случай индивидуально.