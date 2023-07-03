Крестьянский союз Латвии призывает потребовать отставки министра земледелия Шмитса

В понедельник, 3 июля, правление Крестьянского союза Латвии (LZS) решило призвать Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) принять решение о том, чтобы потребовать отставки министра земледелия Дидзиса Шмитса ("Объединенный список"), сообщили агентству LETA в партии.

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Правление LZS считает недопустимым бездействие в ограничении стремительного роста цен на продукты питания. Как подчеркнули в LZS, за год, согласно данным Центрального статистического управления, цены на продукты выросли на 39,2%, в том числе на хлеб и крупы — на 49,1%; на молоко, сыр и яйца — на 40,6%.

Министр земледелия Шмитс пока не выступил с разумным предложением по снижению роста цен на продукты питания, подчеркнули в правлении LZS.

Заседание правления СЗК состоится во вторник, 4 июля, в 10.00.

Ранее фракция СЗК в Сейме неоднократно призывала парламент принять решение о снижении налога на добавленную стоимость на продукты питания, чтобы оказать поддержку жителям.